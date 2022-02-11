Списать остатки ЕГАИС 1С Розница 2.3

1С-программированиеЗакрыт2 заявки644 просмотра
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Доброго времени суток. Рассматривается вопрос решения проблемы с остатками ЕГАИС на регистрах первом и втором, у самого нет времени этим заняться. Порядка 800 записей.

2 года назад
guest_16446564168893
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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