Интеграция 1с ут10,3 с ритейлСРМ

1С-программированиеЗакрыт1 заявка533 просмотра
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Конфигурация от ритейлсрм уже установлена, нужно произвести настройку (загрузка заказов, создание контрагента, выгрузка остатков, оплат, отгрузок)

2 года назад
emlax
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад