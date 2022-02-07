Интеграция 1с ут10,3 с ритейлСРМ

Требуется программист для работы с Битрикс24 (коробка). Занимаемся проектным внедрением и сопровождением. Ставит и принимает задачи консультант. 10 часов в неделю 700-800 р/ч Обязанности: Участие в проектах по внедрению и сопровождению Работа с бизнес-процессами Работа с доработанными модулями Интеграция с 1С Настройка Битрикс-окружения Требования: Опыт ...