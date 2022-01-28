1С Бухгалтерия - Переходный период ИП с УСН на ОСН

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Необходимо настроить 1С Бухгалтерию, чтобы автоматически формировались записи книги доходов и расходов ИП

в переходный период (отгрузка товаров, услуг 2021 оплата 2022, тоже с зарплатой и налогами и т.п.)

2 года назад
yurybabak
55 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад