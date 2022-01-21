Атоматический расчет цена и ндс

- настроить вывод полей в карточки: - проект/группа, задача, сделка -добавить функциональные элементы(кнопки) в карточки : задачи, сделки - построить отчёт и вывести в виде диаграммы - согласно тз - другие небольшие задачи: отключение пунктов меню, настройки ...
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Упп 8.2 не типовая, от суммы автоматически заполнять цену и ндс в документах ПоступлениеТоааровУслуг и ПоступлениеМатериаловСпецодежды
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