Атоматический расчет цена и ндс

1С-программированиеЗакрыт3 заявки645 просмотров
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Упп 8.2 не типовая, от суммы автоматически заполнять цену и ндс в документах ПоступлениеТоааровУслуг и ПоступлениеМатериаловСпецодежды

2 года назад
guest_16325447575934
2 года в сервисе
Был
2 года назад