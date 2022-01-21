Переносить товары из сделки в смарт-процесс в Битрикс 24

1С-программированиеЗакрыт1 заявка544 просмотра
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Задача: переносить заполненные товары из сделки в смарт-процесс, который создается из сделки. То есть нужно сделать так, чтобы при создании сделки товары также перенеслись и в транспортную накладную, чтобы не вносить их вручную.

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2 года назад
avalon_it
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад