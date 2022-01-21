Подмена марки/объём под разные ТН и паспорт

Здравствуйте.Ищу специалиста, работающего в системе "1С УХ". С операционным опытом, т. е. тот кто непосредственно в ней постоянно работает - знает как пользоваться, владеет функционалом, аналитическими возможностями системы.Что нужно:1. Сделать (рассказать как делается) несколько достаточно ...
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Есть СРМ по Битрикс 24. Они печатают 2 документа, часто нужно изменять данные в документах.
Само ТЗ по ссылке ниже
https://docs.google.com/document/d/1-iyHeExsp8KH4TCFbL54i47q5dXT6mGN0cl-Nb7lFpQ/edit
Цену и сроки предлагайте
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