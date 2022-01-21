Подмена марки/объём под разные ТН и паспорт

Есть СРМ по Битрикс 24. Они печатают 2 документа, часто нужно изменять данные в документах.

Само ТЗ по ссылке ниже

https://docs.google.com/document/d/1-iyHeExsp8KH4TCFbL54i47q5dXT6mGN0cl-Nb7lFpQ/edit

Цену и сроки предлагайте