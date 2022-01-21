Задача/проект в рамках информационной системы "1С Управление холдингом

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Здравствуйте.Ищу специалиста, работающего в системе "1С УХ". С операционным опытом, т. е. тот кто непосредственно в ней постоянно работает - знает как пользоваться, владеет функционалом, аналитическими возможностями системы.Что нужно:1. Сделать (рассказать как делается) несколько достаточно несложных операции/действий -  справочников, документов, отчетов, аналитики - текущая задача.2. Работать с командой или отдельно в команде на проекте внедрения информационных систем - глобальная задача/проект.Более подробно - далее, после первичного отклика.Спасибо

2 года назад
Financier14
Владимир 
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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