Синхронизировать заказы клиентов из prom.ua и ocstore3 в 1с

1С-программированиеЗакрыт3 заявки584 просмотра
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- Надо сделать, чтобы заказы из кабинета на prom.ua выгружались в 1с в Заказы клиентов. (https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004963698-1С-Инструкция-по-обмену-товарами-и-заказами)- Установлен модуль NeoSeo и он выгружает номенклатуру, цены, количество, языки, фото и скидки правильно. А обмен заказами не настроен. Со стороны магазина уходят, но в Заказах клиентов не появляются. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613)

2 года назад
awkharkov
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад