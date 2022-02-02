Создать программный продукт на базе 1С

$20000
1С-программированиеЗакрыт4 заявки1043 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать отраслевое решение на базе платформы 1С:Предприятие для использования оборудования систем контроля и управления доступом (СКУД), биометрии и интеграции с 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом.

Нужен 1 архитектор, 2 программиста с опытом программирования для систем СКУД (с использованием библиотеки стандартных подсистем).

2 года назад
guest_16305718845142
2 года в сервисе
Был
2 года назад