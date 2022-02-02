Синхронизация 1С и 1С-Битрикс

1С-программированиеЗакрыт4 заявки552 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь в выгрузке и принятии данных со стороны 1С, работа с подрядчиком, который делает сайт на Битрикс.

2 года назад
guest_16443133882547
2 года в сервисе
Был
2 года назад