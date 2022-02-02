Ищу программиста 1С ЕРП

- Надо сделать, чтобы заказы из кабинета на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprom.ua]prom.ua[/url] выгружались в 1с в Заказы клиентов. ([url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fsupport.prom.ua%2Fhc%2Fru%2Farticles%2F360004963698-1%D0%A1-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8]https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004963698-1С-Инструкция-по-обмену-товарами-и-заказами[/url])- Установлен модуль NeoSeo и он выгружает номенклатуру, цены, количество, языки, фото и скидки правильно. А обмен заказами не настроен. ...