Ищу программиста 1С ЕРП

1С-программированиеЗакрытнет заявок562 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работать надо будет над блоками продажи, бюджетирование, производство,доставка.

Проект долгосрочный от 2х месяцев

2 года назад
Olegg086
Олег 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать программный продукт на базе 1С

    $20000

    Необходимо создать отраслевое решение на базе платформы 1С:Предприятие для использования оборудования систем контроля и управления доступом (СКУД), биометрии и интеграции с 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом. Нужен 1 архитектор, 2 программиста с опытом программирования для систем ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализовать доработку модуля обмена Битрикс 24 (1С УТ 10.3)

    Задача доработать модуль обмена с Битрикс 24 в 1С УТ 10.3Суть задачи добавить новый метод https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/catalog/catalogdocument/catalogdocumentelement/catalog_document_element_add.php добавления остатков товаров на складах.[b]От исполнителя:[/b]- свободны в данный момент- без отрицательных отзывов- на weblancer.net минимум от 1 года- опыт ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 1С Бухгалтерия - Переходный период ИП с УСН на ОСН

    Необходимо настроить 1С Бухгалтерию, чтобы автоматически формировались записи книги доходов и расходов ИП в переходный период (отгрузка товаров, услуг 2021 оплата 2022, тоже с зарплатой и налогами и т.п.)

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 1С Бухгалтерия - Переходный период ИП с УСН на ОСН

    Необходимо настроить 1С Бухгалтерию, чтобы автоматически формировались записи книги доходов и расходов ИП в переходный период (отгрузка товаров, услуг 2021  оплата 2022, тоже с зарплатой и налогами и т.п.)

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Синхронизировать заказы клиентов из prom.ua и ocstore3 в 1с

    - Надо сделать, чтобы заказы из кабинета на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprom.ua]prom.ua[/url] выгружались в 1с в Заказы клиентов. ([url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fsupport.prom.ua%2Fhc%2Fru%2Farticles%2F360004963698-1%D0%A1-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8]https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004963698-1С-Инструкция-по-обмену-товарами-и-заказами[/url])- Установлен модуль NeoSeo и он выгружает номенклатуру, цены, количество, языки, фото и скидки правильно. А обмен заказами не настроен. ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Кастомизация Битрикс24

    - настроить вывод полей в карточки: - проект/группа, задача, сделка -добавить функциональные элементы(кнопки) в карточки : задачи, сделки - построить отчёт и вывести в виде диаграммы - согласно тз - другие небольшие задачи: отключение пунктов меню, настройки ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад