Программист на 1С-Битрикс24

$10
1С-программированиеЗакрыт1 заявка694 просмотра
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Требуется программист для работы с Битрикс24 (коробка).

Занимаемся проектным внедрением и сопровождением.

Ставит и принимает задачи консультант.

10 часов в неделю

700-800 р/ч

Обязанности:

Участие в проектах по внедрению и сопровождению

Работа с бизнес-процессами

Работа с доработанными модулями

Интеграция с 1С

Настройка Битрикс-окружения

Требования:

Опыт работы от 3-5 лет

2 года назад
proftek116900
Алексей 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад