Программист на 1С-Битрикс24

Необходимо создать отраслевое решение на базе платформы 1С:Предприятие для использования оборудования систем контроля и управления доступом (СКУД), биометрии и интеграции с 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом. Нужен 1 архитектор, 2 программиста с опытом программирования для систем ...
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Требуется программист для работы с Битрикс24 (коробка).
Занимаемся проектным внедрением и сопровождением.
Ставит и принимает задачи консультант.
10 часов в неделю
700-800 р/ч
Обязанности:
Участие в проектах по внедрению и сопровождению
Работа с бизнес-процессами
Работа с доработанными модулями
Интеграция с 1С
Настройка Битрикс-окружения
Требования:
Опыт работы от 3-5 лет
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