Доработать фильтр в каталоге товаров на сайте 1С-Битрикс

1С-программированиеЗакрыт1 заявка530 просмотров
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Добрый день.

Требуется доработка системы фильтров в товарном каталоге на сайте п/у "1С-Битрикс: Управление сайтом".

Описание задачи в приложенном файле.

Для работы будет предоставлен доступ по VPN к копии сайта на виртуальной машине.

Прошу оценить сроки и стоимость.

2 года назад
kipspb
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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