Доработать фильтр в каталоге товаров на сайте 1С-Битрикс

Нам нужно подключить две базы 1С к нашему Битрикс24. Базы находятся на сервисе Scloud.ru Подключение нужно сделать через бэкофис 2.0. На стороне 1С в одной базе модуль уже поставили, во второй нет. Бюджет ограничен. Нам нужно: - выставлять счета и УПД ...