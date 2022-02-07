Требуется написать импорт чеков из ОФД в 1С

Требуется реализовать импорт чеков из Яндекс.ОФД в 1С.

Желательно, чтобы вы уже имели опыт с подобной задачей и могли рассказать какие подводные камни ожидают на этом пути.

Можем рассмотреть замену/переход из Яндекс.ОФД на другой ОФД, где имеется API.