Требуется написать импорт чеков из ОФД в 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки525 просмотров
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Требуется реализовать импорт чеков из Яндекс.ОФД в 1С.

Желательно, чтобы вы уже имели опыт с подобной задачей и могли рассказать какие подводные камни ожидают на этом пути.

Можем рассмотреть замену/переход из Яндекс.ОФД на другой ОФД, где имеется API.

2 года назад
egetmanenko
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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