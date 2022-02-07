Требуется написать импорт чеков из ОФД в 1С

Необходимо создать отраслевое решение на базе платформы 1С:Предприятие для использования оборудования систем контроля и управления доступом (СКУД), биометрии и интеграции с 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом. Нужен 1 архитектор, 2 программиста с опытом программирования для систем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать импорт чеков из Яндекс.ОФД в 1С.
Желательно, чтобы вы уже имели опыт с подобной задачей и могли рассказать какие подводные камни ожидают на этом пути.
Можем рассмотреть замену/переход из Яндекс.ОФД на другой ОФД, где имеется API.
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