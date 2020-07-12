egetmanenko

Евгений Гетманенко egetmanenko

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фаундер в avendabooking.ru

Ищу разработчиков для постоянного сотрудничества на частичную занятость. Напишите в ЛС, если есть вопросы.

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недостаточно рекомендаций
$210
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Требуется написать импорт чеков из ОФД в 1С

    Требуется реализовать импорт чеков из Яндекс.ОФД в 1С. Желательно, чтобы вы уже имели опыт с подобной задачей и могли рассказать какие подводные камни ожидают на этом пути. Можем рассмотреть замену/переход из Яндекс.ОФД на другой ОФД, где имеется ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработчик на C#/AngularJS

    Ищем разработчика. В идеале full-stack, но можно и отдельно бэк/фронт. Задача: доработка существующей платформы сервиса бронирования. Оптимизация под высокую нагрузку. Разработка нового функционала. Рассмотрим в том числе студентов без опыта и junior разработчиков под небольшие задачи и с ...

    Angular
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт под ключ а-ля "плюсы и минусы"

    Есть готовый сайт, написанный на PHP, YII, а именно готовая база, верстка, код (который немного правда поломался и в лайве сейчас не работает). Ссылка на вебархив: https://web.archive.org/web/20181111115815/http://headnotes.org https://web.archive.org/web/20181111115815/http://headnotes.org/1-enough-ie6 Что собственно нужно: — Переписать с нуля эти две страницы. — Верстку/дизайн сайта ...

    PHPДизайн сайтаYii
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт для удаления из записей в таблицах лишней информации

    Есть таблица some_table со следующей структурой: id, result_object. В result_object хранится json такого вида: {id:123,number:1234567890123456,addedDate:2020-07-12T02:18:57.052208Z[u][b],plantItem:{id:567,companyId:123,name:&lt;..&gt;}[/b][/u],&lt;..&gt;} Необходимо написать скрипт на PHP или SQL, который удалит из всех строк в таблице в поле result_object из json'а объект plantItem. База — Postgres ...

    PHP
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать утилиту для переброса данных от TCP-сервера в облако

    $300

    [b]Общее описание[/b] Требуется разработать утилиту, которая будет пробрасывать данных от передатчика текстовых сообщений на TCP в облако по URL, за которым реализован WebSocket-сервер. [b]Общая архитектура[/b] Telemetry Relay — Windows-сервис, утилита, работающая в фоновом режиме, которая забирает по TCP ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на Wordpress по продаже контента

    Добрый день, Требуется создать сайт на Вордпрессе и на готовых плагинах, состоящий из следующих страниц: — Главная (блок с профилем пользователя, топ статей) — Страница раздела с дайджестом статей. — Страница со статьей, кто оплатил доступ к конкретной статье ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переписать API сервиса avenda.ru на PHP или Python

    Добрый день, Требуется переписать бэк-енд существующего сервиса (avenda.ru) на PHP или Python. Текущий язык -- C#. База сменится с MSSQL на PostgreSQL или MySQL. Проект API (в приложении). По своему стилю похож на подход ВКонтакте: https://vk.com/dev/objects От REST отказались для ...

    PHPPythonMySQLPostgreSQLREST
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку под мобильные телефоны и планшеты

    Для сайта [url=http://photoshopworld.ru/]photoshopworld.ru[/url] необходимо разработать на основании существующих шаблонов и существующей html верстки версию для мобильных телефонов и планшетов. На выходе нужен единый css файл, который будет работать для следующих экранов: [list][*]320+ px -- для телефонов, [*]768+ px ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переписать документацию из Doc в RAML

    Есть вордовский документ с описанием архитектуры API. Необходимо переписать данную документацию в виде RAML. Порядка 40 методов. Пример одного из них: [b]Авторизация &gt; По логину и паролю[/b] POST /v1/auth/login/ [b]Параметры запроса[/b] login Логин. password Пароль. authMethod Метод ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать библиотеку для работы с фискальным регистратором

    $1000

    Есть фискальный регистратор Штрих-ФР-К. Есть готовая библиотека для 1С (см. Прошивки &gt; Обработка ШТРИХ-ФР-К для 1C) -- http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-fr-k/#download Есть готовое решение как пробросить принтер в виде сетевого устройства. Необходимо интегрировать данный ФР в браузере. Соответственно, необходимо ...

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать схему трассы для сайта гоночной тематики

    Стиль, который интересен: http://www.formula1.com/races/in_detail/russia_951/ На трассе необходимо показать следующие объекты: 1) Пронумеровать повороты, 2) Старт-финишная отсечка -- в виде клетчатой полосы, 3) Питлейн, 4) Паркинг, 5) Тоннель, 6) Логотип картинг-клуба, 7) Покрышки, бочки с маслом, конусы и прочие тематические артефакты, 8) Табло хронометража, 9) Светофор, 10) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка формы оформления заказа (Битрикс)

    $250

    Имеется сайт на Битрикс 12.5. Задача: Написать новый компонент оформления заказа в один клик на основе стандартного. Необходимо добавить выбор способа идентификации покупателя (см. скриншоты, переключение должно происходить без перезагрузки страницы). При этом логика следующая: а) Новый пользователь (данный ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Портирование драйвера с Win на Mac

    Возможно ли? Цена вопроса? Устройство — http://www.posiflex.com/english/01_products/02_detail.php?pid=92&amp;xid=341 Там же можно скачать драйвер под Win. Плюс к нему есть какой-то мануал, по всей видимости для разработчика — ftp://mail.ioresource.com/OPOS/Posiflex%20OPOS%20Function%20List_V13xx.pdf Устройство без проблем коннектится к Маку. Но на печать уходит что-то непонятное ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработчик изображения

    $5

    - Задача - Написать функцию, выполняющую размытие изображения средствами php по заданным правилам (см. ниже). - Исходные данные - $image — имя исходного файла. Формат — JPG, GIF или PNG, $strength — сила размытия (я полагаю где-то в библиотеках ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
b3-v3r
Илья 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$210
10 баллов
3 года назад
Разработать утилиту для переброса данных от TCP-сервера в облако
Отличный заказчик, грамотно поставленное тз и быстрая оплата. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный исполнитель, грамотный, все сделал, что задумали.
Ответный отзыв
burodel
Илья 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Написать скрипт для удаления из записей в таблицах лишней информации
Четкая постановка задачи, быстрая проверка результата
Всё сделано четко, по заданию.
Ответный отзыв
MaxVilson
30 летСербия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сделать адаптивную верстку под мобильные телефоны и планшеты
Задача была поставлена четко, оплата своевременно. Рекомендую данного заказчика!
Задача и все корректировки были своевременно выполнены.
Ответный отзыв
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать схему трассы для сайта гоночной тематики
Проект был интересный, по заданию все ясно -- по этому приняли сразу. Так же как и оплатили -- сразу. Рекомендую.
Павел хорошо справился с работой. Его подходом к своему делу я полностью доволен. Результатом тоже!
Ответный отзыв
eugenegorb
Евгений 
38 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Обработчик изображения
Четко поставленная задача. Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена, всё чётко. Исполнитель отличный.
Ответный отзыв