egetmanenko

Требуется реализовать импорт чеков из Яндекс.ОФД в 1С. Желательно, чтобы вы уже имели опыт с подобной задачей и могли рассказать какие подводные камни ожидают на этом пути. Можем рассмотреть замену/переход из Яндекс.ОФД на другой ОФД, где имеется ...
Ищу разработчиков для постоянного сотрудничества на частичную занятость. Напишите в ЛС, если есть вопросы.
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем разработчика. В идеале full-stack, но можно и отдельно бэк/фронт. Задача: доработка существующей платформы сервиса бронирования. Оптимизация под высокую нагрузку. Разработка нового функционала. Рассмотрим в том числе студентов без опыта и junior разработчиков под небольшие задачи и с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть готовый сайт, написанный на PHP, YII, а именно готовая база, верстка, код (который немного правда поломался и в лайве сейчас не работает). Ссылка на вебархив: https://web.archive.org/web/20181111115815/http://headnotes.org https://web.archive.org/web/20181111115815/http://headnotes.org/1-enough-ie6 Что собственно нужно: — Переписать с нуля эти две страницы. — Верстку/дизайн сайта ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Есть таблица some_table со следующей структурой: id, result_object. В result_object хранится json такого вида: {id:123,number:1234567890123456,addedDate:2020-07-12T02:18:57.052208Z[u][b],plantItem:{id:567,companyId:123,name:<..>}[/b][/u],<..>} Необходимо написать скрипт на PHP или SQL, который удалит из всех строк в таблице в поле result_object из json'а объект plantItem. База — Postgres ...Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
- $300
[b]Общее описание[/b] Требуется разработать утилиту, которая будет пробрасывать данных от передатчика текстовых сообщений на TCP в облако по URL, за которым реализован WebSocket-сервер. [b]Общая архитектура[/b] Telemetry Relay — Windows-сервис, утилита, работающая в фоновом режиме, которая забирает по TCP ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Есть исходники базы в файлах frm и idb. Вроде это MySQL с InnoDB внутри, но это не точно. В задании отдаю только одну таблицу для примера. Всю базу не смогу отдать, так как в других таблицах ...Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Требуется создать сайт на Вордпрессе и на готовых плагинах, состоящий из следующих страниц: — Главная (блок с профилем пользователя, топ статей) — Страница раздела с дайджестом статей. — Страница со статьей, кто оплатил доступ к конкретной статье ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, Требуется переписать бэк-енд существующего сервиса (avenda.ru) на PHP или Python. Текущий язык -- C#. База сменится с MSSQL на PostgreSQL или MySQL. Проект API (в приложении). По своему стилю похож на подход ВКонтакте: https://vk.com/dev/objects От REST отказались для ...Закрыт7 лет назад
Для сайта [url=http://photoshopworld.ru/]photoshopworld.ru[/url] необходимо разработать на основании существующих шаблонов и существующей html верстки версию для мобильных телефонов и планшетов. На выходе нужен единый css файл, который будет работать для следующих экранов: [list][*]320+ px -- для телефонов, [*]768+ px ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть вордовский документ с описанием архитектуры API. Необходимо переписать данную документацию в виде RAML. Порядка 40 методов. Пример одного из них: [b]Авторизация > По логину и паролю[/b] POST /v1/auth/login/ [b]Параметры запроса[/b] login Логин. password Пароль. authMethod Метод ...Закрыт7 лет назад
- $1000
Есть фискальный регистратор Штрих-ФР-К. Есть готовая библиотека для 1С (см. Прошивки > Обработка ШТРИХ-ФР-К для 1C) -- http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-fr-k/#download Есть готовое решение как пробросить принтер в виде сетевого устройства. Необходимо интегрировать данный ФР в браузере. Соответственно, необходимо ...Закрыт8 лет назад
Стиль, который интересен: http://www.formula1.com/races/in_detail/russia_951/ На трассе необходимо показать следующие объекты: 1) Пронумеровать повороты, 2) Старт-финишная отсечка -- в виде клетчатой полосы, 3) Питлейн, 4) Паркинг, 5) Тоннель, 6) Логотип картинг-клуба, 7) Покрышки, бочки с маслом, конусы и прочие тематические артефакты, 8) Табло хронометража, 9) Светофор, 10) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Имеется сайт на Битрикс 12.5. Задача: Написать новый компонент оформления заказа в один клик на основе стандартного. Необходимо добавить выбор способа идентификации покупателя (см. скриншоты, переключение должно происходить без перезагрузки страницы). При этом логика следующая: а) Новый пользователь (данный ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Возможно ли? Цена вопроса? Устройство — http://www.posiflex.com/english/01_products/02_detail.php?pid=92&xid=341 Там же можно скачать драйвер под Win. Плюс к нему есть какой-то мануал, по всей видимости для разработчика — ftp://mail.ioresource.com/OPOS/Posiflex%20OPOS%20Function%20List_V13xx.pdf Устройство без проблем коннектится к Маку. Но на печать уходит что-то непонятное ...Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
- Задача - Написать функцию, выполняющую размытие изображения средствами php по заданным правилам (см. ниже). - Исходные данные - $image — имя исходного файла. Формат — JPG, GIF или PNG, $strength — сила размытия (я полагаю где-то в библиотеках ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад