Доработать 1С УТ 8.3

1. Необходимо настроить выгрузку с 1С на PROM.UA, с определенными параметрами (готовая обработка уже есть на пром, ее нужно настроить по расписанию)

2. Настроить автоматическую выгрузку по расписанию с 1С на сайт на битриксе (выгрузка настроена, но в ручном режиме)