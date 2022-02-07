Доработать 1С УТ 8.3

1С-программированиеЗакрыт2 заявки556 просмотров
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1. Необходимо настроить выгрузку с 1С на PROM.UA, с определенными параметрами (готовая обработка уже есть на пром, ее нужно настроить по расписанию)

2. Настроить автоматическую выгрузку по расписанию с 1С на сайт на битриксе (выгрузка настроена, но в ручном режиме)

2 года назад
Rourke
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад