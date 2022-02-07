Подключить 1С Бекофис 2.0 к Битрикс24

Нам нужно подключить две базы 1С к нашему Битрикс24.

Базы находятся на сервисе Scloud.ru

Подключение нужно сделать через бэкофис 2.0.

На стороне 1С в одной базе модуль уже поставили, во второй нет.

Бюджет ограничен.

Нам нужно:

- выставлять счета и УПД в сделках и компаниях + синхронизация контрагентов.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.