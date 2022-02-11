Обработка для УНФ

Нужно создать обработку для УНФ.

Задача:

В Номенклатуре, вкладка Основное. (Снизу есть пункт - Закупка и Производство) Подпункт - Спецификация.(Можно задать спецификацию которая будет по умолчанию)

Нужно сделать так, что бы при выборе спецификации в этом пункте - появилось окно с надписью ("Перезаполнить во всех спецификациях ?" Кнопка Да и Нет)

Когда нажимаешь "Да". -(Нужно что бы выбранная спецификация подтянулась во всех спецификациях куда она входит ) Есть такая вкладка "Вхождение в спецификации". (На данный момент если подтянуть новую спецификацию, она не подтягивается в тех спецификациях куда она входит и нужно заходить в каждую и менять)

Если нажимаешь "Нет" - оставляем стандартный функционал.