Интеграция opencart с 1с

Нужно создать обработку для УНФ. Задача: В Номенклатуре, вкладка Основное. (Снизу есть пункт - Закупка и Производство) Подпункт - Спецификация.(Можно задать спецификацию которая будет по умолчанию) Нужно сделать так, что бы при выборе спецификации в этом пункте - ...
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Сайт на опенкарт3. Необходимо интегрировать с 1с Предприятие 8.3 остатки и цены. Кто готов взяться пишите.
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