Нужно реализовать чат через апи вайбер в 1с обычные формы

$200
1С-программированиеЗакрыт2 заявки559 просмотров
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Нужно реализовать чат через апи вайбер внутри 1с, поднять веб сервис, через вебхуки получать сообщения и по апи отправлять сообщения.

нужен абсолютно классический чат внутри 1с (имя контакта/телефон) и чат, переключение между чатами (по аналогии с битрикс24)

2 года назад
emlax
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад