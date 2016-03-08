Сделать интеграцию с 1С: Предприятие 8.3 (8.3.16.1814) для выставления

1С-программированиеЗакрыт1 заявка729 просмотров
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Сделать интеграцию с 1С: Предприятие 8.3 (8.3.16.1814) для выставления счета напрямую клиенту при наличии товара на складе.

 Сделать личный кабинет или модернизировать его под постоянных клиентов.

Задание в приложение

Выгрузить товары с сайта  и добавить их на новый сайт (адрес) (не добавлять дубли, просто заменить фото)

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад