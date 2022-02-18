Программист 1с

Сайт на опенкарт3. Необходимо интегрировать с 1с Предприятие 8.3 остатки и цены. Кто готов взяться пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 2 программиста для выполнения проектов в компанию ТехИнКом с опытом работы от 3-х и соответствующих требованию в файле
Телефон для связи +79065843125 Владимир
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