Программист 1с

1С-программированиеЗакрытнет заявок678 просмотров
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Требуется 2 программиста для выполнения проектов в компанию ТехИнКом с опытом работы от 3-х и соответствующих требованию в файле

Телефон для связи +79065843125 Владимир 

2 года назад
zhigulskiyj0b
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад