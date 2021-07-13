Верстка одностраничного сайта Тильда

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки877 просмотров

Нужно сверстать одностраничный сайт по визам в Грецию, дизайн есть

может быть сделан в любом конструкторе Тильда и тд.

Пишите в сообщении сразу сроки и стоимость

Tilda
4 года назад
vanillaa
Алина 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$60
4 дня
Escrow
Рекомендую Ивана как ответственного специалиста в своём деле! Правки на сайте были сделаны в кратчайшие сроки. Иван оперативно реагировал и было видно, что он заинтересован в хорошем результате. В общем, я довольна! Спасибо за проделанную работу!
Спасибо, всё отлично!

Заявки фрилансеров

Валерия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ульяна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
23 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Игорь
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Стас
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Яна
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
Михаил
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Тимур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Тарас
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Иван
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Володимир
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
59 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и установка на битрикс

    Необходимо сверстать и установить макеты на платформу Битрикс. В приложении находятся все необходимые макеты. Ожидается качественная HTML-верстка по адекватным ценам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна верстка сайта на ВордПрессе. Цена не конечная

    $110

    Необходима верстка сайта на WordPress, включающая 17 страниц и 3 шаблона. Часть блоков имеет уникальный дизайн, другие - сквозные. Требуется возможность управления контентом через админку, включая загрузку изображений и настройку ссылок. Оцените проект с учетом готовых элементов, доступ будет предоставлен для анализа.

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать по макету стандартными блоками bootstrap 5

    $30

    Требуется сверстать три страницы (главную, рубрику и страницу) по предоставленному макету, используя стандартные блоки Bootstrap 5. Макеты нарисованы от руки, некоторые элементы повторяются. Бюджет на проект составляет 2000 рублей.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать доработки на сайте

    Требуются доработки на сайте sale-faw.avsmotors.ru. Необходимо добавить стрелочки на фото в каталоге, возможность увеличения изображений и сертификатов дилера, а также автоматическую смену фотографий при переключении цвета. Также нужно вставить видео с YouTube и проработать задачи, связанные с доработкой сайта.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки к верстке

    Требуется внести правки в HTML-верстку согласно документу. Исполнитель получит архив с материалами для работы. Укажите способы связи для обсуждения деталей.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить верстку WP+elementor

    Требуется исправить верстку на платформе WordPress с использованием конструктора Elementor. Необходимо внести изменения в HTML-код для улучшения отображения. Подробности и технические требования указаны в прикрепленном ТЗ.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга html+css+js

    Требуется сверстать лендинг в 13 экранов с адаптивным дизайном и формами. Необходимо использовать flex или блочную верстку без Bootstrap. Кроссбраузерная поддержка, валидность проверяется сервисами. Техническое задание будет предоставлено исполнителю. Срок выполнения - 4 дня, бюджет - 100$.

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • HTML верстка сайту

    Необходимо выполнить HTML-верстку для трех страниц сайта. Ожидается качественная работа с учетом адаптивности и современных стандартов веб-разработки.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад