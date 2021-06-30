Правки к верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок1194 просмотра

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5vpisdra7uuUbyPP28pRamkuWiO_m0WjDMehtyxUOA/edit?usp=sharing

Необходимо внести правки, согласно документу

Архив предоставлю исполнителю

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