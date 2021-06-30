Необходимо сверстать и установить макеты на платформу Битрикс. В приложении находятся все необходимые макеты. Ожидается качественная HTML-верстка по адекватным ценам.
Правки к верстке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5vpisdra7uuUbyPP28pRamkuWiO_m0WjDMehtyxUOA/edit?usp=sharing
Необходимо внести правки, согласно документу
Архив предоставлю исполнителю
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