Верстка и установка на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок1026 просмотров

В приложении макеты. Нужно сверстать и установить на битрикс старт.

Предпочтение адекватным ценам.

4 года назад
anodin
39 лет
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lizalores
Лиза 
32 года
7 лет в сервисе
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2 отзыва(-1)
4 года назад
$135
14 дней
Мошенник. Берет предоплату и не выходит на связь потом.

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