Верстка и установка на битрикс

Требуется качественная переверстка сайта с полным адаптивом для всех устройств. Необходимо адаптировать меню для мобильных и планшетных версий, а для десктопа — реализовать возможность изменения категорий. Сайт должен отображаться одинаково во всех браузерах. Некоторые страницы должны быть без скролла. Подробности обсуждаются.