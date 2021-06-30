Ищется исполнитель для верстки посадочной страницы с калькулятором. Предоставлен макет и данные для калькулятора. Адаптивная верстка выполняется без макета. Оплата производится после завершения работы.
Адаптивно сверстать CRM
Там пока 2 основных экрана. на них основной функционал. остальные экраны в основном статика и текст. ну и настройки там
https://www.figma.com/file/geiCg2JpMxYRrn1F58EEAG/Начай?node-id=381:2874
+ будет где то 2 поп-апа еще. для настройки фильтра дат и тд. Бюджет 4500р, срок - 3 дня
В заявке указывайте телеграмм для связи
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