Там пока 2 основных экрана. на них основной функционал. остальные экраны в основном статика и текст. ну и настройки там

https://www.figma.com/file/geiCg2JpMxYRrn1F58EEAG/Начай?node-id=381:2874

+ будет где то 2 поп-апа еще. для настройки фильтра дат и тд. Бюджет 4500р, срок - 3 дня

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