Верстка сайта / Макет Adobe XD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок1095 просмотров

Добрый день коллеги.

Нужно сверстать макет Adobe XD сайта https://xd.adobe.com/view/24a87382-f59d-4b95-8800-e2f6609903cc-71fb/?fullscreen

Верстка должна быть кроссплатформенная (mobile first)

Разрешение 320 px - для мобильных устройств

991 px - для большинства планшетов в вертикальной ориентации

1360 px - для большинства планшетов в горизонтальной ориентации и некоторых, в основном ноутбучных, десктопов

1920 px - для широких десктопов.

Предлагайте ваши цена, сроки, примеры работ.

Всем спасибо.

4 года назад
fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$25
3 дня
Escrow
Спасибо, отличная работа, верстка сделана по ТЗ. Все правки оперативно внедрялись. Как исполнителя рекомендую.
Очень понравилось работать с данный заказчиком. Все цели были поставлены четко и если я что-то не понимал - он объяснял. Оплата была произведена сразу же, как подтвердил работу, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
161 отзыв
4 года назад
Константин
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
45 отзывов
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
58 отзывов
4 года назад
No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Яна
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
287 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка приложения на React и чистый HTML

    Требуется верстка приложения на React и чистом HTML на основе макета Figma. Обязателен опыт верстки многоуровневых приложений с качественной адаптацией на разных разрешениях. Наличие портфолио выполненных работ и готовность подписать НДА также являются обязательными условиями.

    FigmaHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Пересобрать html страницы

    Необходимо переверстать несколько страниц HTML существующего сайта. Сайт корректно работает, требуется внести изменения в пути и обновить некоторый текст. Ожидается качественное выполнение задачи с соблюдением всех требований.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать 1 страничку, (и яваскрипт)

    Необходимо сверстать одну страницу, где при прокрутке колесом мыши изображения разъезжаются и заменяются на другие. Использовать чистый JavaScript без сторонних библиотек, с адаптацией под мобильные устройства. Укажите свои цены и сроки выполнения задачи.

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать красивую всплывашку на сайте.

    Требуется создать всплывающее окно для сайта с эффектами и анимацией, аналогичными примеру с сайта axios-macro.com. Необходимо выполнить HTML-верстку и сделать эффект плавного появления при отправке отзыва.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно обновить UI/UX плагина Wordpress - дизайн уже есть

    Требуется обновление UI/UX плагина для отправки открыток на WordPress. Необходимо изменить дизайн формы согласно готовому макету и добавить возможность использования адресной книги с мобильных устройств. Функционал трогать не нужно. Работа через безопасную сделку.

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • До верстать 2 раздела

    Необходимо выполнить верстку двух разделов личного кабинета: 'Информация пользователя' и 'История заказов'. Имеется готовая верстка и макеты страниц для работы. Укажите цену и сроки выполнения.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка и натяжка на cs-cart

    Необходимо сверстать и натянуть дизайн из Figma на интернет-магазин на платформе Cs-cart. Требуются отличные навыки в HTML, CSS и JS, а также опыт работы с Cs-cart. Убедитесь, что у вас есть свободное время для реализации проекта.

    CSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка двух селектов

    $9

    Требуется сверстать два селекта с анимацией выпадающего списка. Код должен быть кроссбраузерным. Ожидаемая продолжительность работы — 2 часа.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать небольшой фрагмент

    $600

    Необходимо сверстать два селекта с анимацией при появлении списка. Работа должна быть кроссбраузерной и займет около 2 часов. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивные таблицы в CSS

    Необходимо реализовать горизонтальную прокрутку для всех таблиц на сайте в мобильной версии, оставив ПК-версию без изменений. Адаптивный дизайн должен обеспечить удобство просмотра таблиц на телефонах. Примеры адаптивных таблиц можно найти в интернете.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад