Вёрстка двух селектов

$9
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок616 просмотров

Нужно сверстать два селекта с анимацией у выпадающего списка.

Также код должен быть кроссбраузерным. Работы на 2 часа. 

4 года назад
egor_kulikov
Егор 
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