Требуется сверстать страницу Singularity по предоставленному макету с использованием ReactJS. Обеспечить адаптивность и соответствие макету. Подробности в описании задания.
Вёрстка двух селектов
Нужно сверстать два селекта с анимацией у выпадающего списка.
Также код должен быть кроссбраузерным. Работы на 2 часа.
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