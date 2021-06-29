Верстка интернет-магазина на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок648 просмотров

Суть задачи: есть интернет магазин на Битрикс - velostandart com ua. Для него были отрисованы доработки по дизайну ряда страниц + адаптивной версии - https://www.figma.com/file/MaThh2amAeD2ZiXiblzjK7/VeloStandart?node-id=0%3A1.

Нужно внести все изменения на сайт. Верстку нужно будет выполнять непосредственно на сайте, по этому опыт работы с CMS Битрикс обязателен. Присылайте свои предложения и обязательно примеры своих работ.

Node.js
4 года назад
sashatop
Саша 
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