Суть задачи: есть интернет магазин на Битрикс - velostandart com ua. Для него были отрисованы доработки по дизайну ряда страниц + адаптивной версии - https://www.figma.com/file/MaThh2amAeD2ZiXiblzjK7/VeloStandart?node-id=0%3A1.

Нужно внести все изменения на сайт. Верстку нужно будет выполнять непосредственно на сайте, по этому опыт работы с CMS Битрикс обязателен. Присылайте свои предложения и обязательно примеры своих работ.