SEO - специалист

В сфере SEO с 2009 года. С 2011 года работаю SEO-специалистом в Digital-агентстве. За все время продвинул более 70 проектов разных тематик и конкуренции. Основное направление моей работы это: SEO в связке с аналитикой и оптимизацией конверсии. Решил работать по такой схеме потому, что она позволяет достичь реальных результатов, выраженных в количестве заказов и объемах продаж.

В свободное от роботы время выполняю комплексные аудиты интернет-магазинов и сайтов компаний. Готовлю детальные аудиты с конкретными рекомендациями, которые улучшают поисковую оптимизацию сайта и количество заявок (при неизменном количестве трафика) Также консультирую клиентов в вопросах оптимизации сайта и бизнес-процессов, связанных с работой сайта.

Начинал в сео с проекта http://www.vashmirpc.ru/, который успешно продвинул до 3000 уникальных посетителей в сутки