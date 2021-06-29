Требуется фронтенд-разработчик для вёрстки адаптивных и кроссбраузерных интерфейсов промо-проектов и посадочных страниц. Обязанности включают реализацию анимационных эффектов на CSS и JS, а также поддержку существующих проектов. Необходим опыт работы с JS-фреймворками, такими как Vue.js или React. Возможность удалённой работы.
Верстальщик со знаниями WP
Требуется верстальщик в штат на удалённую работу
ECO SERVICE - это сервисный центр по ремонту всех видов техники в 2-х городах Казахстана: Алматы и Нур-Султан. Компания всегда развивается и не стоит на месте, поэтому необходим сотрудник, готовый расти над собой!
Обязанности:
- знание html, css, js, jquery;
- знание php, mysql;
- хороший уровень html-верстки;
- необходимо уметь верстать не только по фигме, но и фотошопу, а также по готовому сайту
- знать что такое WordPress и уметь с ним работать. Натягивать готовую верстку на WP;
- уметь работать с чужим кодом.
- знать что такое семантика, валидность и pagespeed ;)
- уметь верстать флексами и гридами
- Удалённая работа;
- График работы 5/2 с 10:00 - 19:00 (09:00 - 18:00) мск
- Работа в проактивной команде единомышленников;
- Развитие и профессиональный рост.
- иметь возраст 20+
- аккаунт whatsapp
- 2-3 ваших работы по верстке
- пример вашей работы с WP
- выполнить небольшое тестовое задание
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