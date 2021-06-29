Верстальщик со знаниями WP

$600
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок660 просмотров

Требуется верстальщик в штат на удалённую работу 

ECO SERVICE - это сервисный центр по ремонту всех видов техники в 2-х городах Казахстана: Алматы и Нур-Султан. Компания всегда развивается и не стоит на месте, поэтому необходим сотрудник, готовый расти над собой!

Обязанности:

  • знание html, css, js, jquery;
  • знание php, mysql;
  • хороший уровень html-верстки;
  • необходимо уметь верстать не только по фигме, но и фотошопу, а также по готовому сайту
  • знать что такое WordPress и уметь с ним работать. Натягивать готовую верстку на WP;
  • уметь работать с чужим кодом.
  • знать что такое семантика, валидность и pagespeed ;)
  • уметь верстать флексами и гридами
Условия:

  • Удалённая работа;
  • График работы 5/2 с 10:00 - 19:00 (09:00 - 18:00) мск
  • Работа в проактивной команде единомышленников;
  • Развитие и профессиональный рост.
Необходимо:

  • иметь возраст 20+
  • аккаунт whatsapp
  • 2-3 ваших работы по верстке
  • пример вашей работы с WP
  • выполнить небольшое тестовое задание
CSSFigmaHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPWordPress
4 года назад
KommISSar
Владимир 
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