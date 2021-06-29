Необходимо разработать HTML-рассылку для email на основе таблиц с отображением около 20 товаров и небольшим текстом. Включить поле для ввода суммы, отправку имени и источника с линка. Макет будет предоставлен в Figma через 1-2 дня. Укажите необходимое время, стоимость и сроки выполнения. Примеры прошлых работ и опыт обязательны. Проект предполагает долгосрочное сотрудничество.
Сверстать по макету фигма
Макет предоставлю кандидату
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Требуется провести редизайн сайта с учетом всех изменений, детально указанных на предоставленном фото. Основное внимание уделить HTML-верстке и соблюдению современных стандартов дизайна.Завершен4 года назад
Требуется профессиональная адаптивная вёрстка интернет-магазина под движок Prestashop. Необходим опыт работы с данным движком. В макете в Figma указаны все детали. Укажите срок и стоимость выполнения заказа.Завершен4 года назад
Требуется сверстать сайт на Wordpress на основе готового дизайна. Сайт будет состоять из 6 страниц с блочной структурой, повторяющимися блоками. Необходима мультиязычность (украинский и русский языки) и блок с фоновым видео. Опыт верстальщика и положительные отзывы по аналогичным проектам обязательны.Закрыт4 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку по предоставленному макету из Figma. Необходимо обеспечить соответствие дизайну и адаптивность для различных устройств. Важно уделить внимание качеству и точности в реализации элементов интерфейса.HTML-верстка51 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо адаптивно сверстать макет с учетом стандартов W3C. Задача включает устранение ошибок в коде, добавление анимаций для всплывающих блоков и текста, вывод метатегов в отдельный файл, а также создание и редактирование ЧПУ для ссылок.HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать простой сайт с адаптивным дизайном. Требования: скорость загрузки 85+ и качественная HTML-верстка. Макеты не сложные, трудностей не возникнет.Завершен4 года назад
- $7
Необходимо скопировать верстку всплывающей формы авторизации с сайта. Требуется предоставить код кнопки открытия формы, саму форму, стили, изображения и скрипты. Без использования Bootstrap. Форма открывается по кнопке 'Личный кабинет'.HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Требуется специалист для внесения легких корректив в готовый сайт на платформе Shopify. Необходимо доработать дизайн меню для десктопа и мобильной версии, создать бегущую строку на главной странице, скорректировать футер и один блок на мобильной версии. Также требуется переделать дизайн страницы и создать дубликат с новым описанием. Ставки выше 5000 не рассматриваются.Завершен4 года назад