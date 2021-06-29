Сверстать по макету фигма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка447 просмотров

Макет предоставлю кандидату 

Figma
4 года назад
Starplus2003
Артур 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Заказ выполнен раньше срока, все быстро, четко, без лишних вопросов.
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