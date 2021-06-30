Редизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок1400 просмотров

Нужно провести редизайн сайта

Что нужно изменить (все указал на фото)

4 года назад
dublito
Мансур 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Спасибо Леониду Ознакомился с малоизвестным cms и сделал все поправки Рекомендую!
Спасибо за доверие, был рад сотрудничать! 😉

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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lisnevskiy
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