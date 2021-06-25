Верстка магазина

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка144 просмотра

Адаптивная верстка магазина из фигмы. По цене 1900 грн. Аванспсоле части страниц 500 грн, 500 по готовности и 900 после правок. Оплата на карту приват банка.

Figma
4 года назад
tilokes
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$70
3 дня
Escrow
Оплатил 500 грн за часть страниц. Остальную сумму не оплатил. На связь не выходит. Сайт полностью готов.

Заявки фрилансеров

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

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