BlackBall

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1034 просмотра

Нужен дизайн и вёрстка игрового сайт по дизайну идентичный с дизайном представленным на видеоролике. youtu.be/KQai3-GGWqA

4 года назад
Able2Know
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