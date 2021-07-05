Адаптивная верстка, доработка готовой.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки559 просмотров

Всем добрый день! Ищу специалиста по верстке, знающего своё дело! Нужно доработать готовую админ панель: (https://adminlte.io/themes/v3/) убрать всё лишнее, облегчить код, вытащить лишь то, что нам потребуется. Проверить весь адаптив, особо важны моб. телефоны, смарфоны, лаптопы. Кросбраузерность. Обновить версию бустрапа и в целом максимально ускорить работу кода.

На выходе мы имеем, чистый, понятный код, кросбраузерная, адаптивная верстка, готовая к интеграции на движок.

После готовы предоставить большой объем работы!

4 года назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

savingmail
Олег 
51 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
5 дней
Всё супер чётко по ТЗ! Рекомендую
Можно сказать это самых адекватный заказчиков с которыми мне когда-либо приходилось работать. Человек чётко и точно знает что он хочет, понятно формулирует. Всегда "на связи". Оплата хорошая, своевременная и чёткая. Так что всем рекомендую к сотрудничеству! Не пожалеете!

Заявки фрилансеров

Арсений
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
savingmail
Олег 
51 год
6 лет в сервисе
Был
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4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад

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