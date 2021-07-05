Всем добрый день! Ищу специалиста по верстке, знающего своё дело! Нужно доработать готовую админ панель: (https://adminlte.io/themes/v3/) убрать всё лишнее, облегчить код, вытащить лишь то, что нам потребуется. Проверить весь адаптив, особо важны моб. телефоны, смарфоны, лаптопы. Кросбраузерность. Обновить версию бустрапа и в целом максимально ускорить работу кода.

На выходе мы имеем, чистый, понятный код, кросбраузерная, адаптивная верстка, готовая к интеграции на движок.

После готовы предоставить большой объем работы!