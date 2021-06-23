Верстка лендинга на Вордпресс

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1458 просмотров

Нужно сверстать лендинг и посадить на Вордпресс.

Сделать качественную верстку, бутстрап не использовать. Сайт не сложный, но нужно подумать над той или иной анимацией чего-либо на сайте, что бы верстка была на 5 баллов. Попробовать анимировать svg иконки с помощью данного плагина, если это возможно https://maxwellito.github.io/vivus/

Прикрепляю макеты в jpg-формате.

BootstrapWordPress
4 года назад
Gor-And
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Эрнест
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
4 года назад
Данил
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Евгений
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дима
 
24 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Олег
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Тимур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Вадим
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
15 отзывов
4 года назад
Сагындык
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
4 года назад
Алексей
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    Требуется выполнить верстку сайта на 8 страниц с использованием HTML. Необходимо указать сроки выполнения работы и стоимость. Ожидается качественная и аккуратная реализация проекта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Есть Одна страница надо его верстать

    $25

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы с модальными окнами, используя предоставленный макет из Figma. Обратите внимание на детали и структуру, указанные в проекте. Убедитесь, что все элементы корректно отображаются и функционируют.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать серию html5 анимаций

    Требуется разработать серию 2D HTML5 анимаций на футбольную тематику. Анимации необходимо реализовать через canvas. В проекте можно использовать любые удобные библиотеки. Техническое задание предоставлено.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внести несколько строк кода в css поправить выравнивание в моб версии

    $3

    Необходимо внести изменения в CSS для принудительного выравнивания контента в мобильной версии сайта на Тильде. Шахматный порядок 'Текст + Картинка' сбивается. Требуется предоставить строки кода для исправления, доступ к сайту закрыт. Оплата на карту в гривнах.

    CSSTilda
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка страницы

    Необходимо выполнить HTML-верстку страницы на основе макета из Figma. Элементы вставляются как изображения, без необходимости верстать хедер, футер и блок с формой. Учитывайте, что ссылки на другой сайт в макете также вставляются в виде скринов.

    Node.js
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт в html

    $28

    Необходимо разработать макет сайта клининговой службы с использованием блочной верстки, FlexBox или GridLayout. Требуется предоставить код сайта, изображения и все файлы в формате, готовом к использованию. Срок выполнения — до 25 июня.

    HTML
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доделать верстку

    $54

    Требуется доделать HTML-верстку на основе предоставленных макетов. Задача включает завершение недостающих элементов и доработку существующей верстки. Бюджет 4000 рублей, оплата по факту, возможна частичная оплата. Объем работ незначительный, несмотря на большое количество макетов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка

    $68

    Требуется сверстать адаптивно макеты сайта с сайтом прижатым к левому краю. Верстка должна быть резиновой. Оплата составляет 5000 рублей с поэтапным расчетом.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка сайта магазина

    $68

    Необходимо сверстать макеты сайта интернет-магазина. Все макеты предоставлены в приложении. Оплата будет производиться поэтапно, общий бюджет составляет 5000 рублей.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад