Нужно сверстать лендинг и посадить на Вордпресс.

Сделать качественную верстку, бутстрап не использовать. Сайт не сложный, но нужно подумать над той или иной анимацией чего-либо на сайте, что бы верстка была на 5 баллов. Попробовать анимировать svg иконки с помощью данного плагина, если это возможно https://maxwellito.github.io/vivus/

Прикрепляю макеты в jpg-формате.