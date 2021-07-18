Создать серию html5 анимаций

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок805 просмотров

Необходимо отрисовать и создать серию анимаций в html5

Есть ТЗ, тематика футбольная

Формат - 2D, реализовать лучше через canvas

В реализации можно использовать любую удобную для вас библиотеку.

HTML
4 года назад
deardeer
Андрей 
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ToStart
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4 года назад
$250
7 дней
Escrow
Отлично поработали с Артуром, человек очень терпеливый и внимательный. Спасибо!
Отличный заказчик, к рабочим моментам относится с пониманием, рекомендую!! 5+

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