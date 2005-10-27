powitrula

Артем Кравченко powitrula

 
18 летУкраина/Миргород
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивная и кроссбраузерная верстка ваших сайтов за кратчайший срок

Сделаю заказ за полцены!!!

Плюсы роботы со мной:

  • Нет предоплаты
  • Приму заказ сразу
  • Сделаю качественно за указанный срок
  • Отдам работу с клевой скидкой

Сделаю все, чтобы вы остались довольны заказом)

Гарантия:

  • Оценка роботы
  • Выполнение
  • Ставлю роботу на хост для проверки
  • Оплата
  • Отдаю вам файлы
Связь (отвечаю в течении 10 минут):

  • Telegram: +380634100774
  • Телефон: +380634100774
  • Viber: +380634100774
  • Email: [email protected]
Род занятий:

  • Верстка в соответствии с макетом
  • Кроссбраузерная верстка
  • Адаптивная, резиновая верстка
  • Поддержка, наполнение сайтов
Технологии: FLEXBOX, GRID Layout, БЭМ, JavaScript, SCSS, CSS3, HTML5
Javascript