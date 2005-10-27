Адаптивная и кроссбраузерная верстка ваших сайтов за кратчайший срок
Сделаю заказ за полцены!!!
Плюсы роботы со мной:
- Нет предоплаты
- Приму заказ сразу
- Сделаю качественно за указанный срок
- Отдам работу с клевой скидкой
Сделаю все, чтобы вы остались довольны заказом)
Гарантия:
- Оценка роботы
- Выполнение
- Ставлю роботу на хост для проверки
- Оплата
- Отдаю вам файлы
- Telegram: +380634100774
- Телефон: +380634100774
- Viber: +380634100774
- Email: [email protected]
- Верстка в соответствии с макетом
- Кроссбраузерная верстка
- Адаптивная, резиновая верстка
- Поддержка, наполнение сайтов
Портфолио
- Адаптивная верстка Лендинга eState15 просмотров
- Адаптивная верстка Лендинга Mobile App30 просмотров
- Адаптивная верстка Лендинга Photo Studio30 просмотров
- Адаптивная верстка Лендинга Designer Portfolio30 просмотров
- Адаптивная верстка Лендинга ADS PRO28 просмотров