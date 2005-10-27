Адаптивная и кроссбраузерная верстка ваших сайтов за кратчайший срок

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Нет предоплаты

Приму заказ сразу

Сделаю качественно за указанный срок

Отдам работу с клевой скидкой

Сделаю все, чтобы вы остались довольны заказом)

Гарантия:

Оценка роботы

Выполнение

Ставлю роботу на хост для проверки

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Верстка в соответствии с макетом

Кроссбраузерная верстка

Адаптивная, резиновая верстка

Поддержка, наполнение сайтов

FLEXBOX, GRID Layout, БЭМ, JavaScript, SCSS, CSS3, HTML5