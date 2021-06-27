Ищется специалист по HTML-верстке для доработки готовой админ панели. Задача включает удаление лишнего кода, проверку адаптивности на мобильных устройствах и ноутбуках, а также обновление версии Bootstrap. Важно обеспечить кроссбраузерность и ускорить работу кода. На выходе требуется чистый и понятный код, готовый к интеграции.