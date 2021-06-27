Сверстать лендинг

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки364 просмотра

Добрый день. Нужна адаптивная верстка лендинга. Под все экраны. Кроссбраузерно. Везде должны быть плавные ховеры(с транзишном). Калькултор должен на JS считать. Простая математическая формула. Бюджет 25 долларов.

JavaScript
4 года назад
tilokes
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Kienia
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$25
2 дня
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Леонид
 
32 года
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3 года назад
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Kienia
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Алексей
 
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Георгий
 
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онлайн
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