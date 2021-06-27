Требуется срочная HTML-верстка приложения на 10 экранов. Срок выполнения — 3 дня. Необходимо создать адаптивный интерфейс согласно предоставленному дизайну.
Сверстать лендинг
Добрый день. Нужна адаптивная верстка лендинга. Под все экраны. Кроссбраузерно. Везде должны быть плавные ховеры(с транзишном). Калькултор должен на JS считать. Простая математическая формула. Бюджет 25 долларов.
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