Верстка сайта

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Закрыт59 заявок1864 просмотра

Требуется помощь в верстке сайта, верстка HTML + CSS + JSS, чтобы работал весь функцинал, сайт под ключ.

Сайт по сложности как тут - http://bpauto.lv/cardelivery/index.php

Лендинг + несколько внутр. страничек, два языка.

Начать можно сразу. Сайт несложный, только Фронт.

CSSHTML
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