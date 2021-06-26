Требуется адаптивная верстка лендинга с поддержкой всех экранов и кроссбраузерной совместимостью. Необходимо реализовать плавные ховеры с транзишном и добавить простой калькулятор на JavaScript для расчета по математической формуле. Бюджет составляет 25 долларов.