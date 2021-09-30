Сайт под ключ! Back-end и Front-end разработка! Качественная вёрстка!
Разработка сайтов любой сложности: JavaScript ( Node.js ), React.js
Stack технологий:
- MongoDB
- Express
- React
- NodeJS
- HTML
- CSS
- Sass/Scss
Фреймворки
- .JavaScript: Express.js, React.js , Jquery
- CSS: Twitter Bootstrap, Materialize CSS
Скилы:
- Разработка сайтов с 0 (создание, оптимизация, первичное seo)
- ООП
- GIT
- Кроссбраузерная верстка
- Адаптивная верстка
- Создание шаблонов
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
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