iVos1

Владислав iVos1

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайт под ключ! Back-end и Front-end разработка! Качественная вёрстка!

Разработка сайтов любой сложности: JavaScript ( Node.js ), React.js

Stack технологий:

- MongoDB

- Express

- React

- NodeJS

- HTML

- CSS

- Sass/Scss

Фреймворки

- .JavaScript: Express.js, React.js , Jquery

- CSS: Twitter Bootstrap, Materialize CSS

Скилы:

- Разработка сайтов с 0 (создание, оптимизация, первичное seo)

- ООП

- GIT

- Кроссбраузерная верстка

- Адаптивная верстка

- Создание шаблонов

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/81adis1ove

JavascriptMongoDBHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSNode.jsReact.jsGit
Портфолио