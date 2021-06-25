Нужно заверстать секцию

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок455 просмотров

Поведение:

1) Горизонтальный скролл по стрелкам

2) При клике на карточку разворачивается доп инфо

Можно просто отдельный кусок кода не интегрируя в страницу

2-3 usd

4 года назад
tilokes
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Быстро и четко! Рекомендую. Хороший спец
Четко поставленная задача, быстрый фидбек, приятно было сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Викто
 
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Владимир
 
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Алексей
 
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lisnevskiy
Леонид 
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