Сверстать страницу контактов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка768 просмотров

Нужно сверстать страницу контактов(адаптивно), макета нет, нужно сверстать так, что бы по дизайну подходило к остальным страницам. Все ссылки контактов предоставлю верстальщику.

4 года назад
zozosaeva
Зоя 
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4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

vadim_losenkov
Вадим 
37 лет
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2 дня назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Все отлично!

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