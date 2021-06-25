Требуется сверстать мобильное приложение по готовому дизайну из Figma. Необходимо выполнить HTML-верстку экранов и собрать приложение в формате APK. Бюджет и сроки будут обсуждены позже.
Сверстать страницу контактов
Нужно сверстать страницу контактов(адаптивно), макета нет, нужно сверстать так, что бы по дизайну подходило к остальным страницам. Все ссылки контактов предоставлю верстальщику.
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