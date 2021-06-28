Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок369 просмотров

Макеты простые, трудностей не должно возникнуть.

Из требований адаптив + скорость загрузки 85+.

Прошу оставить заявки.

Вёрстка находится тут.

https://disk.yandex.ua/d/fB6a7cLTxn43RQ

4 года назад
vladislav02
Владислав 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

vikulov
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$25
2 дня
Escrow
Анатолий справился с работой.Хочу пожелать Анатолию карьерного роста, и саморазвития!Что бы повышал свои навыки!
Хороший заказчик! Отвечает вовремя.

Заявки фрилансеров

Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Антон
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-1)
4 года назад
vikulov
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Нурсултан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Леонид
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
33 отзыва(-2)
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт с натяжкой на WP.

    Требуется сверстать сайт-портфолио для дизайнера интерьеров на WordPress. Исходники в Figma. Необходимо обеспечить Pixel Perfect, кроссбраузерность и адаптацию под мобильные устройства. Реализовать анимацию fadeIn. Структура: главная страница, страница проектов и страница с подтверждением заявки. Заявки должны приходить на почту. Оплата: 50% предоплата после верстки десктопной версии, оставшиеся 50% после завершения работы.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно скопировать верстку формы с действующего сайта

    $7

    Необходимо скопировать верстку всплывающей формы авторизации с сайта. Требуется предоставить код кнопки открытия формы, саму форму, стили, изображения и скрипты. Без использования Bootstrap. Форма открывается по кнопке 'Личный кабинет'.

    Bootstrap
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайта на платформе Shopify

    $40

    Требуется специалист для внесения легких корректив в готовый сайт на платформе Shopify. Необходимо доработать дизайн меню для десктопа и мобильной версии, создать бегущую строку на главной странице, скорректировать футер и один блок на мобильной версии. Также требуется переделать дизайн страницы и создать дубликат с новым описанием. Ставки выше 5000 не рассматриваются.

    Shopify
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка пары страниц

    Требуется выполнить HTML-верстку пары страниц к уже существующему сайту, а также внести несколько правок на ранее сверстанных страницах. Необходимы макеты PSD для работы. Ожидается качественная реализация с учётом всех деталей.

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка по Perfect Pixel

    $70

    Требуется HTML-верстка макетов интернет-магазина из файлов .psd. Необходимо выполнить адаптивную и кроссбраузерную верстку для главной страницы, каталога, корзины и оформления заказа. Верстка должна соответствовать требованиям Perfect Pixel. Макет личного кабинета будет предоставлен отдельно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать страницу контактов

    $30

    Требуется сверстать адаптивную страницу контактов без предоставленного макета. Дизайн должен гармонично сочетаться с остальными страницами сайта. Все необходимые ссылки будут предоставлены верстальщику.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать мобильно приложение

    Требуется сверстать мобильное приложение по готовому дизайну из Figma. Необходимо выполнить HTML-верстку экранов и собрать приложение в формате APK. Бюджет и сроки будут обсуждены позже.

    Figma
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно заверстать секцию

    $3

    Необходимо заверстать секцию с горизонтальным скроллом, управляемым стрелками, и реализовать раскрытие дополнительной информации при клике на карточку. Код требуется предоставить отдельным блоком без интеграции в страницу. Бюджет 2-3 USD.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад