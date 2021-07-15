Доброго дня. Необходимо сверстать сайт с натяжкой на Word Press.

Исходники в фигма. Скину в телеге.

Требования:

1. Pixel Perfect

2. Кроссбраузерность

3. Адаптация под мобилы

4. Анимация fadeIn

5. По беку - возможность изменять все блоки, а не просто хардкод

Тематика:

Сайт - портфолио с работами дизайнера интереров.

Структура:

Страница - главная.

Страница проектов (делаем шаблонную по макету)

Страница - заявка принята.

Разумеется - заявки должны приходить на почту.

Условия оплаты (на карту)

1. Предоплата 50% после верстки десктопной версии

2. Оставшиеся 50% после завершения работы и правок (при наличии)

Для рассмотрения прошу отправить не более 3 своих лучших работ.

Связь телеграм aemusatov.