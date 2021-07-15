Требуется выполнить HTML-верстку пары страниц к уже существующему сайту, а также внести несколько правок на ранее сверстанных страницах. Необходимы макеты PSD для работы. Ожидается качественная реализация с учётом всех деталей.
Сайт с натяжкой на WP.
Доброго дня. Необходимо сверстать сайт с натяжкой на Word Press.
Исходники в фигма. Скину в телеге.
Требования:
1. Pixel Perfect
2. Кроссбраузерность
3. Адаптация под мобилы
4. Анимация fadeIn
5. По беку - возможность изменять все блоки, а не просто хардкод
Тематика:
Сайт - портфолио с работами дизайнера интереров.
Структура:
- Страница - главная.
- Страница проектов (делаем шаблонную по макету)
- Страница - заявка принята.
Условия оплаты (на карту)
1. Предоплата 50% после верстки десктопной версии
2. Оставшиеся 50% после завершения работы и правок (при наличии)
Для рассмотрения прошу отправить не более 3 своих лучших работ.
Связь телеграм aemusatov.
Выбранный исполнитель
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