Сайт с натяжкой на WP.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1440 просмотров

Доброго дня. Необходимо сверстать сайт с натяжкой на Word Press.

Исходники в фигма. Скину в телеге. 

Требования:

1. Pixel Perfect

2. Кроссбраузерность

3. Адаптация под мобилы

4. Анимация fadeIn

5. По беку - возможность изменять все блоки, а не просто хардкод

Тематика:

Сайт - портфолио с работами дизайнера интереров.

Структура:

  • Страница - главная.
  • Страница проектов (делаем шаблонную по макету)
  • Страница - заявка принята.
Разумеется - заявки должны приходить на почту.

Условия оплаты (на карту)

1. Предоплата 50% после верстки десктопной версии

2. Оставшиеся 50% после завершения работы и правок (при наличии)

Для рассмотрения прошу отправить не более 3 своих лучших работ.

Связь телеграм aemusatov.

FigmaWordPress
4 года назад
aemusatov
Анатолий 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
$275
9 дней
Виталий пропал на 3 дня, не выходя на связь. В день сдачи заказ появился и предложил посмотреть часть выполненной работы. Успехов.
Хороший заказчик советую!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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Vitalii_Rys
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