Нужно скопировать верстку формы с действующего сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок985 просмотров

Есть всплывающая форма авторизации на сайте https://phoenix360.ru/ открывается по кнопке в шапке "Личный кабинет", нужно скопировать её. Чтобы мог вставить себе на сайт.

Результат должен быть в следующем формате:

1). Код кнопки открытия формы, как ссылка

2). Код самой формы

3). Стили

4). Картинки

5). Скрипты если будут.

Без использования Bootstrap

Bootstrap
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Заявки фрилансеров

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