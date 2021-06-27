Нужно сверстать сайт на Wordpress на готовый дизайн.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1720 просмотров

Нужно сверстать сайт на Wordpress на готовый дизайн.

6 страниц примерно на сайте. 

Блочная структура типа лендинга, Блоки повторяются на разных страницах.

На готовый дизайн. Мультиязычный укр/рус 

Будет блок с фоновым видео. 

Безопасный платеж. 

Пожалуйста, предлагайте свои услуги, только если у вас есть опыт верстальщика и отзывы по похожим задачам. 

WordPress
4 года назад
Fredna
Михаил 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

No_Name_
Георгий 
23 года
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Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$180
7 дней
Escrow
Очень понравилось работать с данный заказчиком! Дали интересный проект, на сообщения отвечал, оплату перевел довольно быстро :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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No_Name_
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