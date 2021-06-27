Требуется сверстать сайт-портфолио для дизайнера интерьеров на WordPress. Исходники в Figma. Необходимо обеспечить Pixel Perfect, кроссбраузерность и адаптацию под мобильные устройства. Реализовать анимацию fadeIn. Структура: главная страница, страница проектов и страница с подтверждением заявки. Заявки должны приходить на почту. Оплата: 50% предоплата после верстки десктопной версии, оставшиеся 50% после завершения работы.
Нужно сверстать сайт на Wordpress на готовый дизайн.
Нужно сверстать сайт на Wordpress на готовый дизайн.
6 страниц примерно на сайте.
Блочная структура типа лендинга, Блоки повторяются на разных страницах.
На готовый дизайн. Мультиязычный укр/рус
Будет блок с фоновым видео.
Безопасный платеж.
Пожалуйста, предлагайте свои услуги, только если у вас есть опыт верстальщика и отзывы по похожим задачам.
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