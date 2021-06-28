Веб дизайн и адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок1107 просмотров

Сайт : codeigniter  и bootstrap. Основная (примитивная) верстка сделана и адаптивная тоже. Планируется делать PWA поэтому хотелось бы чтобы мобильная версия максимально выглядела как приложение,  десктоп версия не сильно важна можно делать как угодно. Там всего несколько страниц и пару модальных окон. 

BootstrapCodeIgniter
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